اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل 98 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:49 م
محافظ قنا يستقبل 98 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم محافظ قنا يستقبل المواطنين
قنا - صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة مواطنين بمكاتبهم اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
 
واستقبل محافظ قنا وسكرتير عام المحافظة، 98 مواطن، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.
 
وقال محافظ قنا، إن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سرى.
 
وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 


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