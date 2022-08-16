محافظ سوهاج يتابع وصول وتوزيع 29 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

سوهاج – عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وصول 29 طن لحوم مجمدة لتوزيعها على مستفيدي برنامج " تكافل وكرامة"، والضمان الاجتماعي، بجميع أنحاء المحافظة، ضمن مبادرة " من المصريين للمصريين " التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارتي التموين والأوقاف، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية .

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المخصص لمحافظة سوهاج ضمن المبادرة 46 طن و350 كيلو جرام، من اللحوم المجمدة والمذبوحة بالمجازر المصرية، حيث تم توزيع 2 كيلوجرام لكل أسرة من مستفيدي برنامج " تكافل كرامة"، وعملاء الضمان الاجتماعي، وفقا للترشيحات المرسلة من الوزارة، مشيرا إلى وصول 29 طن لحوم على مرحلتين حتى الآن، وفي انتظار وصول الدفعة الأخيرة بواقع 17 طن و 350 كيلوجرام؛ ليتم توزيعها على المستهدفين.

وثمن محافظ سوهاج اهتمام القيادة السياسية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة، لضمان وصول الدعم للمستحقين، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الخدمات والدعم العيني لأهالينا، خاصة من الأسر الأولى بالرعاية.