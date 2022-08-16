محافظ جنوب سيناء يتفقد الأتوبيس الكهربائى استعدادا لمؤتمر المناخ COP 27

جنوب سيناء _فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الأتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة استعدادا لتعميم استخدامه والانتفاع به في مدينة شرم الشيخ، مدينة السحر والجمال، أثناء انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 27، المزمع انعقاده بالمدينة نوفمبر المقبل.

وأشاد فوده بجودة التصنيع والقفزة النوعية التي يحملها الأتوبيس، حيث أنه يعمل بالكهرباء ولا يسبب انبعاثات أو ملوثات للبيئة، الأمر الذى تسعى إليه جميع الدول، وكان لمدينة شرم الشيخ السبق في تطبيقه، كما يأتي الأتوبيس الكهربائي بتصميم مميز مريح للركاب، فإنه يأخذ بعين الاعتبار سهولة الركوب لذوي الهمم، حيث يستطيع ذوو الهمم ركوبه بكل سهولة ويسر.

كما يوفر الأتوبيس خدمة مكيف الهواء، التي ستكون سببًا جاذبًا للركاب، حيث يفضل الركاب وجود هذه الميزة في المركبة، خصوصًا في المناطق التي تشتد فيها درجات الحرارة.

ولمزيد من التفرد والتميز، يكتسي الأتوبيس الكهربائي بملصقات تحمل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ الأمر الذي يتناغم مع كافة المنشآت والمرافق السياحية، حيث راحة العين وبهجة المنظر.

وفي ختام جولته، شكر فوده القائمين على أعمال توفير الأتوبيس الكهربائي من وزارة النقل وأعرب عن امتنانه لما يقدمونه من جهود وإخلاص في العمل.