محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، ومحمد يونس منسق دورى الشركات، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد، لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات، والتى تنطلق بداية الشهر القادم وتحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور كافة الترتيبات والاستعدادات لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف، يتماشى مع التطور الغير مسبوق على أرض بورسعيد في كافة القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن القطاع الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الٱونة الأخيرة، حيث استقبلت محافظة بورسعيد العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظرا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الاجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أنه وجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة، والتي تضم أكثر من 22 ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل كافة الطرق ومضاعفة أعمال النظافة العامة والحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد، موضحا أهمية التعاون المثمر والاستعداد الجيد لاستقبال البطولة والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالإعداد والتنظيم.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مشيرا إلى أن المحافظة سوف توفر كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة وخروجها بشكل مشرف.