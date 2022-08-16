محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادات الثانوية والأزهرية والتعليم الفنى.. صور

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، أوائل الشهادات الثانوية والأزهرية والتعليم الفنى على مستوى المحافظة، وذلك بالملعب المفتوح لإحدى القرى السياحية نطاق حى الشرق.

وقدم المحافظ، بكلمته خلال الاحتفالية، التهنئة، للطلاب الناجحين خاصة أوائل الشهادات على مستوى المحافظة، موجهًا الشكر لأولياء الأمور الذين أنجبوا هؤلاء النابغين، مضيفًا: "أبناؤنا المتفوقين هم من يكرمونا بتفوقهم اليوم، ولسنا نحن من نكرمهم، وأشكر مديرية التربية والتعليم ومجلس الآباء على جهودهم، فاليوم يجنى أولياء الأمور ثمرة نجاحهم وعرقهم".

وبدأت احتفالية تكريم أوائل الشهادات الثانوية والأزهرية والتعليم الفنى على مستوى محافظة بورسعيد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة، واقتصرت الاحتفالية على السلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات الحضور، وإلغاء أى فقرات فنية حدادا على ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة.

وأهدى محافظ بورسعيد أوائل الشهادات المختلفة شهادات تقدير، ودروع تذكارية، ومكافآت مالية، فى ظل حضور أفراد أسرهم وأصدقائهم.