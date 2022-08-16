محافظ بورسعيد يستقبل لجنة مركز معلومات التنمية المحلية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لجنة مركز معلومات التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الوزير، وجمعة عبد العليم، بديوان عام محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء اللجنة، مستعرضا عددا من الجهود التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف المجالات، مؤكدا أن بورسعيد اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من المشروعات التنموية والخدمية، فضلا عن المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية للمرة الأولى على أرض بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على جهود التطور والتنمية الغير مسبوقة ببورسعيد.

ومن جانبهم، أشادت لجنة مركز معلومات التنمية المحلية، بالطفرة التي جرت ببورسعيد في وقت قياسي، وجهود الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان، مؤكدين أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول.