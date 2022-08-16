محافظ المنيا لإكسترا نيوز: السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا بيشوى دون إصابات

كتب سمير حسنى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائى بالدور الأرضى بكنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة دون وقوع إصابات، جاء ذلك نقلا عن قناة إكسترا نيوز.