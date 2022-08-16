اليوم السابع
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محافظ الشرقية ينعى شهداء حادث حريق كنيسة المنيرة ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:06 ص
محافظ الشرقية ينعى شهداء حادث حريق كنيسة المنيرة ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إخوة وشركاء الوطن، ضحايا حريق كنيسة المنيرة " أبي سيفين" بمنطقة إمبابة بالجيزة،والذى أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، داعياً المولى - عز وجل - أن يربط على قلوب أهلهم وذويهم ، ويلهمهم الصبر الجميل وراجياً من الله أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل وأن يخفف عنهم.

وأكد محافظ الشرقية أن الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، لحمة واحده مصابهم واحد وألامهم واحدة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل  مكروه و سوء مؤكداً الوقوف صفاً واحداً مع الأخوة المسيحين في هذا المصاب الأليم والاستعداد التام لتقديم كافة أوجه المساعدة والرعاية  الطبيه والعلاجية للمصابين.


محافظة الشرقية

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة أبي سيفين



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