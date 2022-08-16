محافظ البحر الأحمر يفتتح الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة بتكلفة 60 مليون جنيه

البحر الأحمر- عماد عرفة

أفتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شاطئ عام رقم 4، بمدينة الغردقة، البالغ طوله نحو 400 متر، ومساحته نحو 25 ألف متر مربع، لخدمة الأهالي والمصطافين من ضيوف المحافظة، مؤكداً أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء شواطئ عامة للمواطنين والمصطافين.

وأعلن المحافظ السماح للأطفال حتى سن 12 عاماً بدخول الشاطئ العام رقم 4 بالمجان، بصحبة أسرهم، موجهاً أن تكون أسعار الدخول برسوم رمزية، فليس الهدف تحقيق أرباح بقدر توفير خدمة ترفيهية تليق بأبناء المحافظة وتكون متنفساً لهم، مناشداً أبناء المحافظة بضرورة الحفاظ على نظافة الشاطئ.

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسها سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، ولجهاز تعمير البحر الأحمر برئاسة المهندس حسني منصور، نظراً لجهودهم المبذولة لنهو أعمال تطوير الشاطئ التي تمت على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لم يتعد 6 أشهر، وذلك بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه.

أشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير الشاطئ العام شملت عمل ممشى خارجي انترلوك، وكافتريات وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ ودورات مياه حريمي ورجالي، وجزء خاص بالشماسي، وممشي من الخرسانة المطبوعة لسهولة حركة المواطنين داخل الشاطئ، إضافة إلى أنه مغطى كاملاً بكاميرات مراقبة و "ساوند سيستم" وجراج سيارات، ومنطقة ألعاب للأطفال، موضحاً أن الشاطئ يعد متنفساً رئيسياً للأهالي، وجرى تصميم أعمال التطوير لتكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة.

كما أوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى للشاطئ الخاصة بالممشى بطول 800 متر، وتم افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، لافتاً إلى أن أعمال التطوير شملت عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تم زيادة عرض الرصيف إلى 4 متر ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة.