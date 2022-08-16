محافظ الإسماعيلية يوجه بكتابة جزء من جريدة القناة بطريقة برايل

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، خلال تفقده لمكتبه مصر العامة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بتخصيص جزء من كل عدد من "جريدة القناة" الاقليمية التي تصدرها محافظة الإسماعيلية ، يكون مخصص للمكفوفين، يتم كتابته بطريقة برايل، وذلك علي هامش زيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر الرعوية لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، وإقامة ندوة بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

كما وافق محافظ الإسماعيلية، على توفير 6 أجهزة حاسب، للمكفوفين بمعمل الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة، وذلك لمساعدتهم في تنفيذ أعمالهم، حيث وافق المحافظ على طلب المكفوفين في الفترة الماضية على تخصيص مكان لهم بمكتبة مصر العامة، وذلك للتدريب والكتابة بلغة برايل وطباعة الكتب .

وأكد المحافظ، أنه سعيد بتجربتهم في الكتابة وطباعة الكتب بلغة برايل ووجه المحافظ بتنفيذ أي طلبات للمكفوفين داخل المكتبة ، كما دعي محافظ الإسماعيلية ممثلي الازهر و كذلك ممثلي الكنيسة بإتاحة نسخ مخصصة من القرآن و الإنجيل بطريقة برايل بالمكتبات العامة و دور العبادة و مراكز الشباب حتي يستطيع المكفوفين الإطلاع علي الكتب السماوية دون أى عائق.