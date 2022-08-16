محافظ الإسماعيلية يفتتح حديقة المعرفة بحى ثالث

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية حديقة المعرفة، بالمنطقة الخامسة التابعة لدائرة حي ثالث، بعد أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حديقة المعرفة هي نموذج جديد للحدائق في الإسماعيلية، وتضم العديد من العناصر الجديدة في الحدائق كالمعلومات التاريخية والوسائل الترفيهية التي تنمي الذكاء خاصة لدي الأطفال.

ونجحت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة في إنشاء وتطوير الحديقة خلال الأشهر الماضية، بعد إنشاء محور مروري يربط بين طريق فؤاد عزيز غالي والمنطقة الخامسة، للحد من التكدس المروري أمام مدرسة أكتوبر.

وتقام الحديقة التي نفذتها مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية على مساحة 7 آلاف و600 متر، حيث تم استخدام تلك المساحة والتي كانت أرض فضاء مهملة، وتم تصميم الحديقة بشكل مميز وجذاب، ويرجع الهدف من إنشاء الحديقة إلى التعلم وليس التنزه فقط.

وتعتبر حديقة المعرفة هى أول حديقة معرفية فى الإسماعيلية تضم الحديقة استراحات وكافيتيريا ومنطقة للتزحلق ومسرح، لجداريات التي تحمل معلومات قيمة تتيح للطلاب والدارسين الاستفادة، بالإضافة إلى إن الحديقة تقام بها الالعاب التعليمية، وتعد تلك الحديقة إضافة جديدة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء بالإسماعيلية، وذلك ضمن السياسة التي تتبعها محافظة الإسماعيلية، لزيادة عدد المسطحات الخضراء وتطوير حدائق الميادين لتكون متنفسا لشعب الإسماعيلية ومواطنيها.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة استهدفت زيادة عدد الحدائق في المدينة، وإقامة عدد منها في المناطق ذات الكتلة السكنية لتصبح متنفسًا للأهالي مضيفا أنه تم إستغلال الأماكن الغير مستخدمة والتى تحولت إلى مقالب قمامة عشوائية وتحويلها إلى حدائق ومسطحات خضراء لخدمة الاهالى .

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أنحاء المحافظة والمراكز والقرى، والعمل علي زيادة الرقعة الخضراء، لمجابهة التغير المناخي الذي يسود العالم حاليًا.