محافظ الإسماعيلية يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا إبراهيم إسحق سيدراك، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر ورئيس مجلس البطارية والأساقفة الكاثوليك فى مصر، والأنبا دانيال لطفي، مطران إبراشية الإسماعيلية وشرق الدلتا وسيناء وتوابعها، والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرقى لإيبارشة الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ثم توجهوا إلى مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وتفقد المحافظ وضيوفه معرض المصنوعات اليدوية بمكتبة مصر العامة، وكذلك جناح معرض اللوحات وجناح التوثيق بالمكتبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار احتفالات أبناء الطائفة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس في مصر بعيد السيدة العذراء، وفقًا للتقويم الجريجوري، حيث يبدأ صيام السيدة العذراء في الأول من أغسطس، ويستمر لمدة 15 يومًا، ويتم الاحتفال بالعيد عقب انتهاء الصيام.