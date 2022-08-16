محافظ الإسكندرية: حلول جذرية لإنهاء التكدس المرورى بصحراوى العامرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، اجتماعا بحضور جميع الجهات المعنية لبحث مشكلة التكدس المروري في الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية قبل مدخل بوابات القاهرة ب 20 كيلو، ووضع حلول جذرية لإنهاء التكدس المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة من زوار المدينة.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، اللواء علاء فتح الله وكيل الإدارة العامة للمرور وممثل عن الإدارة العامة للمرور، واللواء أحمد شقير مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، والعميد هاني طه رئيس هيئة الطرق و الكباري فرع الإسكندرية، والمقدم محمد الليثى رئيس العمليات بالمنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وممثلي شركات الملاحة بالإسكندرية.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ورئيس أحياء العامرية أول وثان بتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ حلول عاجلة و دائمة لحل أزمة تكدس المرور بالمنطقة، مشددا على ضرورة تنفيذ الحلول التى سيتم الاتفاق عليها في أسرع وقت ممكن لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال الإجتماع ، أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق الكامل بين هيئة الطرق و الكباري و بين شركات الملاحة، للبدء في عمل المعاينات لعمل مداخل و مخارج لسيارات النقل الثقيل بشركات الملاحة بالطريق الصحراوي، وعزل الحركة المرورية بالطريق الصحراوي عن مداخل شركات الملاحة مما يعمل على حل المشكلة بشكل دائم.

هذا وقد تحدد يوم الأحد القادم قيام كافة الجهات المعنية لعمل معاينة على الواقع للبدء فى تنفيذ الحلول وإنهاء التكدس المروري بالطريق الصحراوى.