محافظة الجيزة تناقش خطة تطوير منطقة أرض اللواء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لمشروعات تطوير المناطق الغير مخططه لتحسين المستوي المعيشي لمواطنيها وتسهيل الحركة المرورية.

وفي ذلك الإطار، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماع تنسيقي للوقوف علي خطوات العمل التنفيذية بمشروع تطوير منطقة ارض اللواء، بالتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بتمويل من الوكالة الفرنسية.

وأكدت نائب المحافظ أن المشروع يضم صيانة وترميم مبنى بمدرسة القدس للتعليم الأساسي وتطوير ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس ودعمه ببلاط الانترلوك وتشجيره لتحسين الحالة العامة به بالإضافة إلى تبلیط شارع مرسى محمود بالانترلوك ورفع كفاءته.

وأشارت هند عبد الحليم أن الأعمال تشمل كذلك رصف طريق المعتمدية بالأسفلت وتبليط الشوارع الفرعية المرتبطة به مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ الأعمال بداية من الشهر المقبل فور تسليم مواقع العمل للشركات المكلفة.

وأوضحت نائب المحافظ أن المشروع يهدف إلى تحسين سبل المعيشة لسكان أرض اللواء، مضيفا أنه تم تحديد خطة عمل وسيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة والمتابعات الميدانية للتأكد من انتظام العمل بالمشروعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والمهندسة إيناس سمير مدير وحدة البنية الأساسية بالمحافظة ومندوب عن مديرية الطرق بالجيزة وممثل عن جاهز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير المشروعات بحي شمال الجيزة.