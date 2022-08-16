محافظة الإسكندرية: تحصين 88 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وحتى 15 أغسطس الجاري تم تحصين ما يقرب من 88 ألف رأس ماشية ( أبقار- جاموس- أغنام-ماعز)، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم تكليف مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة صباح جارح بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

وأشاد الشريف بالمجهود الذي تبذله مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح جارح، في تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية علي التسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة صباح جارح، أنه خلال الاسبوع الثاني من شهر اغسطس تم تحصين 13586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالإضافة الى تحصين 500 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، كما قام الأطباء بفحص وعلاج 270 حيوان (أبقار- جاموس- أغنام- ماغز- دواب)، وعن الثروة الداجنة فقد تم تحصين 3500 طائر ضد أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى 3800 طائر ضد الأمراض المختلفة، وأشارت جارح بأنها وجهت العديد من الأطباء البيطرين المتخصصين لعمل ندوات لتوعية مربي الحيوانات بكيفية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعظيم الاستفادة منها؛ حيث عقدت خلال الاسبوع الماضي 39 ندوة إرشادية .