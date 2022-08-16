محافظة أسوان تنظم دورة تأهيلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم دورة تدريبية تأهيلية لتعزيز قدرات العاملين بمركز إدارة الأزمات بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجاً للتكاتف الذى تعيشه مصر الحبيبة فى الجمهورية الجديدة ، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وظهر جلياً فى تنفيذ وزارة الهجرة لمبادرة " مركب النجاة " التى وجه إليها رئيس الجمهورية وتهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة.

ومن جانبه، أوضح أحمد عز مدير عام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالمحافظة بأنه جارى تنظيم برنامج تدريبى لبناء قدرات العاملين بإدارات الأزمات والكوارث بالوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة ، وقد تم التنسيق بشأن تنفيذ البرنامج التدريبى خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجارى لإستعراض خطة العمل والإستراتيجية التى تم وضعها لمكافحة ذلك.

وتابع، أنه تم تكليف كل من رشا يحيى مغربى ، وعبد الرحمن زايد ، وباسم يحيى من الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة لإلقاء المحاضرات التدريبية للمتدربين، وسط مشاركة من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسط والصغيرة والمتناهية الصغر والأمومة والطفولة ومبادرة مشروعك لشرح الحلول البديلة لمواجهة الهجرة الغير شرعية، فضلاً عن التعريف بدور لجان الحماية وتشكيلها ، ودعم ومساعدة المواطنين والمهاجرين فى حالات الطوارئ والأزمات وآليات الدعم النفسى الإجتماعى وإعادة الإدماج لإعلاء روح الولاء والإنتماء للوطن.