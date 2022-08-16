اليوم السابع
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مجلس حكماء المسلمين يعزي السودان في ضحايا السيول والفيضانات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:00 م
مجلس حكماء المسلمين يعزي السودان في ضحايا السيول والفيضانات سيول - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن خالص التعازي لدولة السودان في ضحايا السيول والفيضانات؛ التي ضربت عددًا من المحافظات، وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل وتشريد آلاف السودانيين.
 
وأكد مجلس حكماء المسلمين تضامنَه مع السودان في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة توفير الدعم اللَّازم للسودان لتجاوز هذه الأزمة، سائلًا المولى عز وجل أن يُلهم أهل الضحايا الصبر، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 

مجلس حكماء المسلمين

الازهر الشريف

السودان

السيول



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