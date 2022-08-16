مجلس الدراسات العليا يكرم وكيل كلية الصيدلة ومدير العلاقات الثقافية بجامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كلا من الدكتورة أمل أبو قمر وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث، وعصام حميدة مدير العلاقات الثقافية بالجامعة لبلوغهما السن القانونية للمعاش.

وأثنى الدكتور كمال عكاشة، على الجهود التي قدمها كل منهما خلال فترة عملهما بالجامعة، متمنياً لهما التوفيق والسداد في حياتهما القادمة، ومقدماً الشكر للعاملين بالقطاع والكليات على جهودهم المتواصلة لخدمة قطاع الدراسات العليا والبحوث.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بإنجازات القطاع، والمجلات الدولية والنشر الدولي، ومنح الدبلومات والماجستير والدكتوراه.