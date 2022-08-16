ماذا تعنى المشروعات الخضراء؟ وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة تجيب

كتبت ـ منال العيسوي

خلال الفترة الأخيرة باتت جملة المشروعات الخضراء، شعار ثابت لكل ما تحمله ملفات التنمية المستدامة، والاقتصاد المستدام، ومنذ أيام أصدرت وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة ، تقريرا مفصلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق تحت عنوان المشروعات الخضراء ، وتضمن التقرير تعريف المشاريع الخضراء، والحوافز التى تمنحها الدولة من أجل نشرها فى إطار خطة الدولة للتحول الأخضر ، ورصدت المشروعات الخضراء فى مصر والوطن العربى .

أكد تقرير وزارة البيئة الذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن المشروعات الخضراء تعني المشاريع ضمن الفئات المؤهلة لكفاءة الطاقة؛ والطاقة المتجددة ؛ والمباني الخضراء، وأنها المشروعات التي تهدف لتقديم منتجات، أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة للمساهمة في التوجه للاقتصاد الأخضر، وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية ، والبصمة الكربونية لمنتجاتها، في مشروعات اقتصادية إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام وبالتالي تكون منخفضة الكربون.

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‏وأكد تقرير البيئة، أنه تشمل المشروعات الخضراء نسب خفض حجم المخلفات و إعادة الاستخدام و التدوير لنواتج الإنتاج سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى ، أو التى تتم من خلال الإدارة المستدامة بيئيا لكافة الموارد الطبيعية فى استخدام الأراضي الموارد المائية المواد الخام ومصادر الطاقة ، إضافة لإجراءات صون التنوع البيولوجي في مراحل الإنتاج ، إضافة للإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف نسب التخفيض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ، و نظم الإنتاج والتقنيات والعمليات الإنتاجية المتوائمة مع الكفاءة البيئية أو مبادئ الاقتصاد الدائري البصمة الكربونية ( الإيكولوجية المائية طبقا لنوعية المشروع نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء . نسبة استخدامات الخامات ومواد التعبئة القابلة للتحلل أوالتدوير.