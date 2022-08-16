لصان وراء قتل سائق لسرقة توك توك فى قنا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشف الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح قطعى وتوفـى متأثراً بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينهما والمجنى عليه، حيث إستدرجاه واستقلا مركبة "التوك توك" رفقته وحال وصولهما لمحل الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحد المتهمين بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته ولاذا بالفرار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.