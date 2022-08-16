اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كييف: القوات الروسية تقصف خمسة أحياء فى خاركيف

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:29 ص
كييف: القوات الروسية تقصف خمسة أحياء فى خاركيف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف اليوم الثلاثاء تعرض المدينة لقصف روسي مكثف، بينما تضررت مرافق البنية التحتية.

وقال تيرخوف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "إنه في الساعة 02:15، تم قصف عدة أحياء في خاركيف في وقت واحد. وبحسب المعلومات الأولية، فإن هذه المناطق هي شيفتشينكيفسكي وكيفسكي (وسط المدينة) وسالتيفسكي وإينستريالنيي إضافة إلى خولودنوهيرسكي".

وأوضح أن هذه المناطق هي خمس من جميع مناطق خاركيف البالغ عددها تسع مناطق.. مضيفا أن المدينة لم تشهد "مثل هذا النطاق من الضربات الصاروخية منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه لا يوجد حاليا أي معلومات بشأن الضحايا.. مشيرا إلى أن البنية التحتية والمرافق الأخرى قد دمرت في بعض المناطق.

 


خاركيف

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة