كلية الزراعة بالمنصورة توفر متطلبات المستشفيات والمدن الجامعية من الأطعمة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا لدراسة المعوقات التي تعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدن الجامعية والمستشفيات والمركز الطبية بالجامعة، من المنتجات الغذائية التي تنتجها الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة.

وذلك بحضور الدكتور محمد شطا، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور متولى أبو سريع - وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و محمد عبد اللطيف امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومسئولي الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة.

وقد تم بالفعل الاتفاق على أن تقوم كلية الزراعة بتغطية كافة احتياجات المدن الجامعية والمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة من الخبز والزبادي والجبن الأبيض والمربى، والمخللات وذلك قبل بداية العام الدراسى.

ووجه الدكتور محمود محمد المليجى، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والأسماك اللازم للمدن الجامعية والمستشفيات كما وجه بسرعة الانتهاء من إنشاء منفذ لكلية الزراعة يطل على سور الجامعة بحيث يخدم كافة منسوبى الجامعة والجمهور من خارج الجامعة.