غلق مقهى يضع الكراسي على شريط السكة الحديد في مدينة فوه بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت قوة أمنية من غلق مقهى لأحد الكافتريات قامت بوضع الكراسي علي شريط السكة الحديد بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، عقب انتشار صورة لمقهى خلال الساعات الماضية، يظهر مجموعة من الشباب يجلسون على كراسي بجوار شريط السكة الحديد. صورة لتتحرك الأجهزة المعنية لمعرفة موقع ومكان الصورة المتداولة.

وتوجه اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لموقع الكافترياـ، وفحص الصورة المتداولة وتبين أنها لأحد المقاهي المستأجرة من السكك الحديدية، بالقرب من محطة قطار فوه، ليجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقهى.

وتبين لرئيس مدينة فوه ، أن صاحب المقهى متعاقد مع هيئة السكك الحديد، وأنه جري إزالة الإشغال الموجودة علي شريط السكة الحديد، وجرى التنبيه عليه وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.