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غدا.. الموعد النهائى للمتخلفين عن مقابلات معاونى النيابة الإدارية الشخصية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:35 م
غدا.. الموعد النهائى للمتخلفين عن مقابلات معاونى النيابة الإدارية الشخصية أرشيفية - معاونى النيابة الادارية
كتب – أحمد عبد الهادى

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن غدا الأربعاء 17/8/2022 الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019 ، 2020 ، 2021 .
 
وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها: 
- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.
 
 

النيابة الإدارية

معاون نيابة

وظيفة

التخلفات

المقابلات الشخصية



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