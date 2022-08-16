غدا.. الموعد النهائى للمتخلفين عن مقابلات معاونى النيابة الإدارية الشخصية

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن غدا الأربعاء 17/8/2022 الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019 ، 2020 ، 2021 .
وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها:
- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة