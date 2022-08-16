اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الإعدادية والابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الإنجليزى دور ثان

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:00 ص
طلاب الإعدادية والابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الإنجليزى دور ثان طلاب - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يختتم طلاب إتمام المرحلة الإبتدائية امتحانات الدور الثانى، اليوم، امتحاناتهم بمادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع ، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادتى اللغة الاجنبية والتربية الفنية. 
 
وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الاربعاء  الماضى ، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم اليوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فبدأو امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.
 
 
 
 

امتحانات الدور الثانى

الشهادة الابتدائية

الشهادة الاعدادية

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة