طلاب الإعدادية والابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الإنجليزى دور ثان

كتب ـ لؤى على

يختتم طلاب إتمام المرحلة الإبتدائية امتحانات الدور الثانى، اليوم، امتحاناتهم بمادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع ، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادتى اللغة الاجنبية والتربية الفنية.

وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الاربعاء الماضى ، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم اليوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فبدأو امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.