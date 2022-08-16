ضبط 1300 بطاقة تموينية مخصصة لصرف الدعم بحوزة صاحب مخبز بأطفيح فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين من شن عدة حملات تموينية متنوعة علي مدار أسبوع لضبط مخالفات الغش التجاري والتدليس وحجب السلع الغذائية .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى تضافر جهود أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة البيانات المدونة على السلع ومنع صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين انه تم ضبط مخبز بلدي بقرية الكداية بمركز أطفيح وبحوزته كمية كبيرة من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين لاستغلال تلك البطاقات والمجهول مصدرها في الاستيلاء علي المال العام بصرف المقررات التموينية الخاصه بالمواطنين اصحاب تلك البطاقات دون علمهم محققا بذلك ارباحا طائلة غير مشروعة وذلك بإجمالي 1300 بطاقة تموينية .

واشار التقرير الي ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة المنصورية بمركز ومدينة كرداسة يقوم بتجميع والاستيلاء علي السلع التموينية بإجمالي 5 طن دقيق بلدي مدعم و10 الاف لتر زيت تموينيى وضبط 25 طن دقيق بلدى مدعم بمخزن بدون ترخيص .

كما شملت الضبطيات فى مجال حجب السلع الغذائية عن ضبط 25 طن سكر وسمن و زيت وذرة وارز مجهولة المصدر وبدون فواتير بمخازن بأكتوبر وضبط 7 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخازن بالوراق والهرم تدار بدون ترخيص .