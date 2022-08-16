ضبط طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة لصحة القليوبية بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بشبين القناطر، حملة مكبرة وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط10 برميل مخلل طرشي مشكل وزن البرميل الواحد 100 كيلو، بإجمالي واحد طن، يتم تصنيعه في مكان يفتقر للاشتراطات الصحية ولا يوجد عليه بيانات، بالإضافة إلى إعدام 50 كيلو جزر غير محتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم تحرير محضر للمخالفة للاشتراطات النظافة الصحية، وتحرير محضر للعامل لعدم حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية واللازمة لهذا العمل.

وضم فريق الحملة كلا من مديرية الصحة سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وفريق مكتب الأغذية بشبين القناطر أحمد مختار رئيس مكتب الأغذية، وعبد الرحمن أبو رية مفتش الأغذية، ومحمد الدببسي مفتش الأغذية.