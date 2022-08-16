صعود الأسهم السعودية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط البحرين وأبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحًا 1.37 نقطة ليغلق عند مستوى 12545.14 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.50% رابحًا 17.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3414.59 نقطة.

فيما تراجعت المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.16% خاسرًا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.94 نقطة، وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.196% خاسرًا 20.05 نقطة ليغلق عند مستوى 10215.59 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01% رابحًا 1.37 نقطة ليغلق عند مستوى 12545.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.34% خاسرًا 75.92 نقطة ليغلق عند مستوى 22034.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.9 مليون سهم بقيمة 8.04 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.77%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.91%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.84%، ثم قطاعي النقل، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والأدوية بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، والسلع الرأسمالية، وإنتاج الأغذية، والاستثمار التمويل بنسبة 1.53%، 0.48%، 0.41%، 0.25%، على التوالي.

وقفز 111 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 9.99%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 6.34%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.45%، وتراجع 79 سهمًا على رأسها سهم "نقي" بنسبة 2.76%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 2.71%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 2.53%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 850.7 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.50% رابحًا 17.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3414.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.6 مليون سهم محققة ما قيمته 325.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5105 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.48%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.71%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والنقل، والاتصالات، والبنوك بنسبة 1.51%، 0.49%، 0.32%، 0.28%، على التوالي.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.49%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.17%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة دبي للتأمين بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.8 مليون ورقة بقيمة 130.9 مليون درهم.



بورصة الكويت فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 8.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7641.84 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 13.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8527.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسرًا 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5797.07 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6084.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 304.7 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11047 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.63%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي البنوك، والصناعة بنسبة 0.15%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي العقار، والتأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، المنافع، الطاقة، الخدمات المالية، المواد الأساسية بنسبة 1.91%، 0.5%، 0.47%، 0.28%، 0.08%، على التوالي.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% خاسرًا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 965.4 ألف سهم بقيمة 374.6 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 114.85% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.22%، وهبط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.27%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 10.45% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين الوطني، مجموعة جي أف إتش المالية، مجموعة البركة، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%، 0.33%، 0.32%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 5.65% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.24%.



بورصة أبو ظبي وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.196% خاسرًا 20.05 نقطة ليغلق عند مستوى 10215.59 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.044 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 279.7 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 10242 صفقة.

وهبط ببورصة أبو ظبي الطاقة، والرعاية الصحية بنسبة 0.61%، 0.48%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.59%، يليه قطاعي العقارات، والاتصالات بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.14%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات" بنسبة 5.34%، ثم سهم " شيميرا ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول - الشريحة (ب) ذات العائد الموزع" بنسبة 4.61%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.41%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.22%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.3%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.61%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 458.4 مليون درهم.