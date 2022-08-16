اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:42 ص
أكرم القصاص
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"شروق" موهبة دمياطية تعشق الرسم.. وتؤكد: التعليم الفني طور موهبتى.. صور

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:00 ص
"شروق" موهبة دمياطية تعشق الرسم.. وتؤكد: التعليم الفني طور موهبتى.. صور شروق
دمياط - فريق المحافظات

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يستمر موقع "اليوم السابع" في تقديم المواهب الصاعدة، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية، وفي محافظة دمياط ظهرت موهبة جديدة في مجال الرسم "شروق" ابنة السابعة عشر عاما والتي أتقنت فن الرسم عقب التحاقها بمدارس التعليم الفني.

أيام معدودة داخل مدرسة دمياط الزخرفية لتبدأ الطالبة "شروق" رحلتها مع موهبة الرسم، لتقدم العديد من اللوحات المتميزة خلال فترة الدراسة.

"بدأت أتعلم الرسم من فيديوهات اليوتيوب، ولكن التعليم الفني ساعدني في تعليم حاجات كتير" ذكرت موهبة دمياط بهذه العبارة دور التعليم الفني في تطوير موهبتها ط، واستكملت الحديث قائلة: " تأثرت كثيرا بالمدرسين داخل المدرسة، وحاولت تقديم نفسي ضمن مواهب المدرسة".

واستكملت حديثها قائلة: "شاركت في معارض المدرسة كثيرا، وكنت احاول تجسيد الشخصيات المؤثرة في حياتي عن طريق الرسم" لافتة إلي أنها تستعد الآن للمشاركة في الأنشطة الصيفية المدرسة.

وعن طموحها أكدت موهبة دمياط قائلة :" أتمنى أن أمثل مصر عالميا، وسأظل وراء هدفي حتي أشارك في معارض عالمية".

 

أعمال-شروق-(1)
أعمال-شروق-(1)

 

أعمال-شروق-(2)
أعمال-شروق-(2)

 

شروق-تعشق-الرسم-(1)
شروق-تعشق-الرسم-(1)

 

شروق-تعشق-الرسم-(2)
شروق-تعشق-الرسم-(2)

 

شروق-تعشق-الرسم-(3)
شروق-تعشق-الرسم-(3)

 

شروق-موهبة-دمياطية-تعشق-الرسم-(1)
شروق-موهبة-دمياطية-تعشق-الرسم-(1)

 

شروق-موهبة-دمياطية-تعشق-الرسم-(2)
شروق-موهبة-دمياطية-تعشق-الرسم-(2)

 

شروق-موهبة-دمياطية-تعشق-الرسم-(3)
شروق-موهبة-دمياطية-تعشق-الرسم-(3)
جانب-من-الأعمال--(1)
جانب-من-الأعمال--(1)

 

جانب-من-الأعمال--(2)
جانب-من-الأعمال--(2)

 


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