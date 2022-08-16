شرطة التموين تضبط 1654 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1654 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت (2,100 طن "دقيق أبيض" - (453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (2 طن أسمنت – 97,947 طن "نشا - مكرونة – زيت طعام – دقيق أبيض – سكر حر" - 100 قطعة مقطعات دواجن – 901 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 761 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 145 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 127 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 73 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –75 قضية توقف عن الإنتاج - 3 قضايا بيع بأزيد - 319 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (54٫450 طن دقيق بلدى مدعم –ماكينة) وكذا ضبط (29) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (6,6 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (6,67 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (5,4 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,65 طن "دواجن كاملة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (8,85 طن "دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وكذا ضبط ( 317 لتر زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير السئول عن إحد شركات المخبوزات) بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1046500 عبوة وقطعة "منشطات وأدوية بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية وبدون إشراف طب وصيدلى.. بحوزة كلاً من (تاجر أدوية – 2 مندوب مبيعات) داخل وحدة سكنية "بمحافظة الجيزة" وقيامهم بتحويلها إلى مكتب ومخزن لتجارة الأدوية والمنشطات "بدون ترخيص" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (10 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"عن ضبط (62) قضية بإجمالى مضبوطات وزنت (250 كيلو جرام "معسل –فحم") 36956 عبوة "سجائر - معسل" مختلفة الأنواع .

كما تم ضبط (27) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (150٫850) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (541 قطعة "19 قطعة صوتية – 208 قطعة ضوئية – 314 ملصق").