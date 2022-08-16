شحن 5700 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة ALATEPE التى ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 115 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 5700 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.