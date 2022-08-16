اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شحن 5700 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:45 م
شحن 5700 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء غرب بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة  ALATEPE التى ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 115 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 5700 طن صودا كاوية من الميناء. 
 
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول 6 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

3 ملفات على أجندة وليد جمال الدين الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. توطين صناعة الهيدروجين الأخضر.. واستهداف صناعة السيارات لتوفير واردات بـ4مليارات دولار.. وعقود أخرى للبتروكيماويات

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:06 ص

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقود جهود توطين الصناعات الاستراتيجية محليا.. اتفاقيات جديدة لتوطين وقود المستقبل و10 مليارات دولار لمشروعات البتروكيماويات.. ومجمع نيرك للسكك الحديد يبدأ الإنتاج العام المقبل

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:00 م

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة قريباً

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة