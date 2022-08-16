شباب ورياضة الأقصر تتسلم عددا من مراكز الشباب بعد تطويرها ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أعمال استلام عدد من مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت والتي تم تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات للأنشطة الرياضية، وتطوير المبنى الإداري، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنه تم استلام مركز شباب حاجر المحاميد قبلى ومركز شباب الرياينة بعد الإنتهاء من تطويرهم، وذلك لكي يتمكن أبناء القرى من مزاولة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو حلم الشعب المصري الذي تحقق لأبناء الريف المصري، والذي ساهم في خدمة المجتمع بالكامل تطبيقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تقديم كافة الخدمات لأبناء المجتمع بالكامل.

وفى نفس السياق، واصل صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، جولاته على مراكز الشباب والأندية إستمراراً للمتابعة الميدانية حول المحافظة، حيث قام بمتابعة مركز شباب المريس ومركز شباب أرمنت الحيط، وسير العمل والإنضباط العاملين، وأكد على استيفاء سجلات العضوية والاشتراكات وتنقية العضوية، وذلك نظراً لقرب موعد إنعقاد الجمعيات العمومية العادية لمراكز الشباب، وشدد على تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، حيث قرر إحالة عدد 4 موظفين للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.

كما قام مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بزيارة ميدانية لنادي الأقصر الرياضي حيث تفقد حمام السباحة بالنادي، وذلك للتأكد من انتظام العمل وحسن سير العمل وإتباع إجراءات الحماية والأمن والسلامة بحمام السباحة ومراجعة السجلات، كما تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحمام، وكذلك وتفقد الكافتيريا بالنادي، كما قام بتفقد نادي ماري مرقس بالأقصر، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة السجلات وإتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمن والسلامة بالنادي.



جانب من الجولات على مراكز الشباب بأرمنت



جانب من استلام مراكز الشباب بالاقصر



استلام مركز شباب الرياينة ضمن حياة كريمة



الشباب والرياضة بالأقصر تستلم عدد من مراكز الشباب



تطوير مركز شباب المحاميد بأرمنت



استلام عدد من مراكز الشباب التي تم تطويرها ضمن حياة كريمة