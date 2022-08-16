سيارات جديدة لدعم منظومتى النظافة والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية.. صور

فريق المحافظات

تسلم الدكتور" أيمن مختار" محافظ الدقهلية، عدد من سيارات النظافة وكسح وشفط المياة الجديدة موديلات 2022، وذلك لتدعيم منظومتي النظافة والصرف الصحي بالمحافظة، وأثناء تسلمه وتفقده للسيارات، رافقه المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة ومسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي.



وتفقد محافظ الدقهلية، السيارات الجديدة والتي تشمل 8 سيارات، منها 4 سيارات كسح مياة، حمولة ما بين 10 متر مكعب و4 متر مكعب مياه، و4 سيارات قلاب حمولة ما بين 5 أطنان و10 أطنان، يتم تدعيم منظومة النظافة بهم حيث يتم توزيعهم علي مراكز المطرية والمنزلة وميت غمر وحي شرق المنصورة.



كما تشمل أيضا 6 سيارات كسح وشفط لتدعيم منظومة الصرف الصحي، وتشمل 2 سيارة باكيوم لشفط وشد الرواسب من خطوط الصرف الصحي، و4 سيارات كسح وشفط المياه، يتم استخدامها خلال موسم الأمطار.



وأكد "مختار" أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع كافة الوزارات والاجهزة المركزية بالدولة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.



وأشار "مختار" إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة لكافة المعدات في منظومة النظافة سواء بجهاز النظافة او بمنظومة النظافة بالوحدات المحلية وذلك للحفاظ كفاءة تشغيل المعدات وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.



محافظ الدقهلية يتفقد سيارات جديدة لدعم منظومتي النظافة والصرف الصحي



سيارات جديدة لدعم منظومتي النظافة والصرف الصحي بالدقهلية



محافظ الدقهلية يدخل سيارات جديدة لدعم منظومتي النظافة والصرف الصحي



سيارات جديدة لدعم منظومتي النظافة والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية



محافظ الدقهلية مع أحد سائقى سيارات الصرف الصحى الجديدة



محافظ الدقهلية يتفقد سيارات الصرف الصحى



محافظ الدقهلية يتفقد سيارات الصرف الصحى



سيارات جديدة لدعم منظومتى النظافة ومحافظ الدقهلية



سيارات جديدة لدعم منظومة النظافة



سيارات جديدة لدعم منظومتي النظافة بمحافظة الدقهلية