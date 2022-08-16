اليوم السابع
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زراعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية خاصة بالتحول الرقمى وتنمية المجتمعات الريفية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:43 ص
زراعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية خاصة بالتحول الرقمى وتنمية المجتمعات الريفية جانب من الندوة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظمت مديرية الزراعة محافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي وتنمية المجتمعات الريفية، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة، يأتي ذلك في إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تساعد الرقمنة الزراعية المزارعين في تقديم خدمات ذات قيمة أعلى لسوق أكثر محدودية، كما تقدم صورًا عالية الدقة للأقمار الصناعية للحقول والتي تنبأ بالاستعداد للحصاد، وتجمع البيانات من خلال انتشارها عبر الحقول غير المستوية الموحلة لتحليل المحاصيل، وإعطاء إنذار مبكر عن المشاكل.

وأضاف غربية، كما تؤدي إلى توصيات أفضل للمزارعين والحصول على المزيد من البيانات، كما يساهم في العديد من المزايا لعل أهمها هذه المزايا تحسين الإنتاجية، وقرارات أفضل، وتعظيم الأرباح، ومعلومات دقيقة.

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

 

زراعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية خاصة بالتحول الرقمي وتنمية المجتمعات الريفية
زراعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية خاصة بالتحول الرقمي وتنمية المجتمعات الريفية

 

ندوة عن اهمية الرقمنة بزراعة كفر الشيخ
ندوة عن اهمية الرقمنة بزراعة كفر الشيخ

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