رياضة كفر الشيخ تنظم المسابقة الرياضية "أسرع ولد وبنت" بنادى سخا

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي لألعاب القوى أسرع شاب وفتاة، بنادي سخا الرياضي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب ، والأندية الرياضية ، المهرجان تنظمه إدارة التنمية الرياضية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووزع مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة الجوائز علي المشاركين وبحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، أن مؤسسة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها من خلال مراكز الشباب و الأندية ، و تعد ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة أو متوسطة كل أسبوع إلى أسبوعين ، حماية لصحة القلب ، و تجنب خطر الإصابة بأمراضه ، كما أن رياضة الجري ضمن تمارين القلب التي يمكن أن تزيد من أنشطة عمل القلب، ويجعل حجمه أكبر ، قادرًا على استيعاب المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم محافظا على تجديد الدورة الدموية في جسم اللاعب.



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