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رياضة كفر الشيخ تنظم المسابقة الرياضية "أسرع ولد وبنت" بنادى سخا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:19 ص
رياضة كفر الشيخ تنظم المسابقة الرياضية "أسرع ولد وبنت" بنادى سخا جانب من السباق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي لألعاب القوى أسرع شاب وفتاة، بنادي سخا الرياضي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب ، والأندية الرياضية ، المهرجان تنظمه إدارة التنمية الرياضية،  برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووزع مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة الجوائز علي المشاركين وبحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، أن مؤسسة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها من خلال مراكز الشباب و الأندية ، و تعد ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة أو متوسطة كل أسبوع إلى أسبوعين ، حماية لصحة القلب ، و تجنب خطر الإصابة بأمراضه ، كما أن رياضة الجري ضمن تمارين القلب التي يمكن أن تزيد من أنشطة عمل القلب، ويجعل حجمه أكبر ، قادرًا على استيعاب المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم محافظا على تجديد الدورة الدموية في جسم اللاعب.

جانب من مشاركة الاعبات
جانب من مشاركة الاعبات

 

المشاركة في المسابقات
المشاركة في المسابقات

 

رياضة كفر الشيخ تنظم المسابقة الرياضية أسرع ولد وبنت بنادي سخا
رياضة كفر الشيخ تنظم المسابقة الرياضية أسرع ولد وبنت بنادي سخا

 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

توزيع الجوائز
توزيع الجوائز

 

 


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