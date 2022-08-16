رئيس مدينة سفاجا يعقد اجتماعًا لمتابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، اجتماعًا مع جميع المسئولين والتنفيذيين بالمدينة للبدء الفوري في تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع الإدارات وقرى المدينة، بحضور ممثلي الإدارات التنفيذية، في ضوء التوجيهات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء.

وشدد رئيس المدينة على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم فصل الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

وأضاف رئيس المدينة، أنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، كما وجّه بتشكيل لجنة رئيسية للرقابة والمتابعة، إلى جانب المرور وإعداد تقرير شهري يوضح معدل استهلاك كل جهة.

ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين ضرورة التعاون مع الدولة لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي يُعد هدفًا قوميًا خلال المرحلة المقبلة.