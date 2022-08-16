رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف تفاصيل المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أغسطس، بمشاركة أعضاء المجلس ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام مشروعات البيئة.

ناقش رئيس الجامعة، العديد من الموضوعات المرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مستعرضاً التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة المجتمعية التي تمت خلال الشهر المقدمة من نافع حمادة مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتوصيات الخاصة بالندوات التي نظمها القطاع وكليات الجامعة، وتقارير القوافل المتكاملة التي تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير الدولة المصرية، والتوجه إلى الجمهورية الجديدة، في إطار المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذ على كافة ربوع مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة منها "مبادرة حياة كريمة" التي تعتبر أهم المبادرات التي تستهدف المواطن المصري البسيط لتحسين كافة الخدمات المقدمة له وتوفير له حياة كريمة تليق به ودعم القرى الأكثر احتياجا وتطويرها.

وأشار إلى دور الجامعة في عقد ندوات توعوية وإرشادية والحفاظ على البيئة، ومشاركة صندوق مكافحة الإدمان بحملات توعية بين الطلاب للتوعية من خطورة تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى قوافل طبية إلى قرى المحافظة، موجها وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين بالإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما يقدموه من أنشطة تخدم المجتمع والبيئة بمحافظة كفر الشيخ.