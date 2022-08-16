رئيس جامعة سوهاج يناقش الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على منصة "ثينكى"

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون الطلاب و مديرى وحدات it بمختلف الكليات، وذلك لمناقشة خطة الجامعة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على المنصة التعليمية الجديدة (Thinqi) لتكون نظام أساسي لإدارة التعلم بالجامعة، ليتم العمل به بداية من العام الدراسي القادم 2022/2023، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والدكتور أحمد مسعود مدير نظم المعلومات الإدارية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وفي بداية كلمته، وجه رئيس الجامعة بضرورة البدء فوراً من خلال الكليات لوضع جدول زمنى لتدريب اعضاء هيئة التدريس، بحيث يتم رفع المحتوى التعليمى للمقررات الدراسية مع بداية العام الدراسى للجديد، مضيفاً ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ إتفاقية نظام إدارة التعلم Thinqi بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري .

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس ان منصه(Thinqi) هى منصة تعليمية جديدة تتيح لأعضاء هيئة التدريس وضع المقررات الإلكترونية للطلاب بصورة تفاعلية، بدلاً من رفعها على هئية ملفات pdf، كما تتيح ايضاً تحديث المقررات ووضع التكليفات والامتحانات الفصلية فى مكان واحد يسهل الوصول اليه بالنسبة للطلاب.

وأشار الدكتور محمد حشمت إلي انه بناءاً علي الاتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري، يتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري في دعم المقررات الدراسية، بجانب توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية مع الحصول على إحصائيات عامة عن مدى استخدام التكنولوجيا في التعليم، والاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية والمحتوى الكثيف ببنك المعرفة المصري والاختبارات الإلكترونية.

وأضاف الدكتور أحمد مسعود أنه يتم تنظيم ورش عمل مكثفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جميع الكليات من خلال وحدة نظم المعلومات بالجامعة، وسيتم الاستمرار في خطة تدريبهم التي بدأت في العام الماضي علي كيفية تحويل المقرارت إلي مقرارت إلكترونية تمهيداً لرفعها علي المنصة الجديدة، لافتاً الي ان البرنامج التدريبي سيتناول التعريف بالمنصة، والتعرف على أدوات إنشاء مقرر، وطرق إنشاء التكليفات وشرح كيفية استخدام منصة الفصول الافتراضية داخل المنصة، وسبل تذليل كافة العقبات من أجل تفعيل المنصة.