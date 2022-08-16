رئيس جامعة دمياط يكرم الفائزين بمسابقة باجوش ومعهد إعداد القادة

دمياط - فريق المحافظات

التقى اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بطلاب وطالبات الجامعة الذين شاركوا في الأنشطة الصيفية القمية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الصيفية، لافتا إلى نجاح طلاب جامعة دمياط في تمثيل الجامعة في تلك الفعاليات، وتحقيقهم مراكز متقدمة في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، مؤكدا على ضرورة مواصلة تفوقهم العلمي بالتوازي مع التفوق الرياضي.



وأعلن رئيس جامعة دمياط، عن مركز رعاية ودعم الموهوبين لاكتشاف المواهب والعمل على تنميتها ورعايتها بما يعمل على رفع المستوى المهاري في مختلف الأنشطة، مشددا على أن الجامعة ستعمل على تكريم كل من سيحصل على مراكز أولى بمختلف الألعاب الرياضية.



وتضمنت الأنشطة التي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة مشاركه وفد جامعة دمياط مقسمين إلى 4 أفواج حتى تاريخه في فعاليات الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.



وتهدف تلك الفعاليات إلى رفع المستوى الثقيفي لطلاب وطالبات الجامعات وتعريفهم بجهود الدولة المصرية لمجابهة الفساد وما وصلت إليه من نتائج في هذا الشأن، وكذلك لتعريف الطلاب على المخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الشباب في مواجهة تلك المخاطر.



وقد تضمنت فعاليات الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بعض الأنشطة الرياضية الترويحية: وحققت بعض أفواج الجامعة مراكز متقدمة مثل:



- الطالب نصر إبراهيم محمد إبراهيم - كلية الزراعة: المركز الثاني شطرنج



- فريق الجامعة: المركز الثالث مسابقة ضربات ترجيح كرة القدم



وعلى الجانب الآخر، شارك وفد جامعة دمياط بالملتقى الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية باجوش 2022 الذي نظمته جامعة الإسكندرية بمشاركة 22 جامعة، حيث ضم الوفد 11 طالب وطالبة وحقق وفد الجامعة مراكز متميزة وهي على النحو التالي:



- حصول الطالب عمر محمد كركر، كلية التجارة على مركز الأول سباحة علي مستوي الجامعات.



- حصول الجامعة على المركز الأول foot volley وضم الفريق كل من:

1. الطالب مصطفي صبري عتمان، كلية الآداب

2. الطالب محمد محسن زهران، كلية الآداب



- الطالب أحمد عبد الجواد، كلية التمريض: مركز ثاني foot volley فردي



- حصول الجامعة مركز خامس كرة الطائرة بنات:

1. الطالبة منار محمد الخميسي، كلية الحقوق

2. الطالبة إيمان محمود أبو العنين، كلية الزراعة



