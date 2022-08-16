رئيس جامعة الأقصر يناقش استعدادات الأنشطة الطلابية للعام الجامعى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا مع مستشاري رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسقي الأنشطة ومديري رعاية الشباب بكليات الجامعة، ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، لمناقشة استعدادات الجامعة وكلياتها لتنفيذ الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي المقبل.

واستعرض الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب المركزية، خطة الأنشطة الطلابية لهذا العام على مستوى الإدارة المركزية وبالكليات، ودور منسقي الأنشطة بالكليات كحلقة وصل بين الطلاب والقيادات الجامعية ونقل آراء الطلاب إليهم، والتنظيم والتخطيط للأنشطة الداخلية والخارجية، واكتشاف القيادات الطلابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة.

واستمع رئيس الجامعة للمقترحات المقدمة من الكليات وأهم الاحتياجات اللازمة لتوفير مناخ مناسب للطلاب لممارسة كافة الأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة، مؤكدا أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية للعملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتدريبية وفكرية وثقافية، تساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إن جامعة الأقصر شهدت طفرة تنموية كبيرة، بوجود 4 كليات عملية تعمل حاليا، وهي "كلية الفنون الجميلة، الدراسات والسياحة والفنادق، والحاسبات والمعلومات، وكلية الألسن"، بجانب كلية الطب.

وأضاف حمدي محمد حسين، أن كلية الطب أخرجت كوادر كبيرة وانعكس ذلك في القوافل الطبية التي أطلقت في العديد من الأماكن، في ظل المنظومة الصحية التي تشهد طفرات كبيرة في صعيد مصر، وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أن القوافل الطبية مهمة للغاية، حيث تخدم أهالي الأقصر في المدن والقرى البعيدة.



بحث استعدادات الأنشطة الطلابية للعام الجامعى الجديد



رئيس جامعة الأقصر يناقش استعدادات الأنشطة الطلابية