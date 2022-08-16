رئيس الوزراء يتابع إجراءات التوسع فى إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات، والتأكيد على أهمية عقد المزيد من الشراكات في هذا المجال، سعياً لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب، من خلال إنشاء منظومة الصوامع، ساهم بشكل كبير في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتوفير الاحتياجات، وتحقيق الأمن الغذائي المصرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة العمل على وجود رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

وخلال اللقاء، أشار وزير التموين إلى ما تم اتخاذه من إجراءات للبدء في تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكي تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح، موضحاً أنه الترسية على الشركة المنفذة، استعداداً للبدء في أعمال التنفيذ.

وأضاف الوزير أن هناك صوامع أخرى يتم العمل على تنفيذها في مشروع "مستقبل مصر"، تصل سعتها التخزينية إلى نحو 120 ألف طن، مشيراً إلى أنه تم أيضاً ترسية أعمال تلك الصوامع على الشركات المنفذة.

ونوه وزير التموين إلى خطة الدولة للتوسع في إقامة المزيد من الصوامع، وخاصة بالمناطق التي تشهد توسعات في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك سعياً لإتاحة سعات تخزينية إضافية، تسهم في المحافظة على مخزون المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد منها.