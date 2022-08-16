رئيس إندونيسيا: نجحنا فى السيطرة على فيروس كورونا مع الاستمرار بتنمية الاقتصاد

وأشار جوكو ويدودو حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن أندونيسيا تمكنت من ممارسة قيادة عالمية وسط التوترات الجيوسياسية، لافتا إلى أن ثقة المجتمع الدولي في إندونيسيا زادت بشكل كبير، ودلل على ذلك بأن روسيا وأوكرانيا اعتبرتا إندونيسيا جسرا للسلام العالمي.

وأضاف "يجب أن نكون ممتنين لأن إندونيسيا هي إحدى الدول التي تمكنت من إدارة هذه الأزمة العالمية في الغذاء والطاقة والتدفقات المالية.. في عام 2022، نحن رئيس مجموعة العشرين منظمة أكبر 20 اقتصادا في العالم وفي العام المقبل سنكون رئيس الآسيان"، مؤكدا أن هذا يعني أن بلاده في قمة القيادة العالمية ولديها فرصة عظيمة لبناء التعاون الدولي.

ولفت إلى أن إندونيسيا تعد من بين الدول الخمس الأولى على مستوى العالم من حيث عدد التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم توزيع 432 مليون جرعة حتى الآن.. موضحا أن النمو الاقتصادي للبلاد ارتفع بنسبة 44ر5 % عن العام السابق في الربع الثاني من هذا العام.

ولفت إلى أن معدل التضخم بلغ حتى الآن حوالي 94ر4 % أي أقل من معدل التضخم في الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا الذي يبلغ حوالي 7 %.. موضحا أنه حتى منتصف هذا العام كانت ميزانية الدولة في إندونيسيا لديها فائض قدره 106 تريليونات روبية أي ما يعادل 18ر7 مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أنه في أواخر يونيو الماضي، كان الرئيس الإندونيسي هو أول زعيم آسيوي يزور موسكو وكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وعرض أن يكون جسرا دبلوماسيا بين الجانبين.

وخلال الشهر الماضي، استضافت إندونيسيا - بصفتها رئيسة مجموعة العشرين - اجتماعا لوزراء الخارجية حضره كل من روسيا وأوكرانيا.