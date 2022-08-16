ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الاثنين عن زيلينسكي قوله -في كلمة له عبر الفيديو- إن "القصف الاستفزازي لأراضي المفاعل مستمر"، مضيفاً أن "روسيا تقوم بقصف البلدات والتجمعات المجاورة له".

وتابع الرئيس الأوكراني أن "الجيش الروسي يخفي الذخائر والمعدات في منشآت المحطة، والأخيرة ملغومة بحكم الأمر الواقع".

ودعا زيلينسكي إلى "الانتقال من المناقشات والدعوات إلى عقوبات جديدة مشددة ضد روسيا" وإلى "انسحاب جميع القوات الروسية من أراضي المحطة والمناطق المجاورة دون أي شروط".