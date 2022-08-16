حياة كريمة فى المنيا.. الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

كثير من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، التى يتم تنفيذها بمحافظة المنيا، تم الانتهاء منها وأصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين وأخرى فى التشطيبات النهائية وأخرى جارى العمل فيها ووضع قواعدها، حيث تشهد قرى محافظة المنيا عمل دائم لا يتوقف من أجل الانتهاء من المشروعات فى 5 مراكز يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة، بتكلفة حوالى 23 مليار جنية وتضم 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى.

وتشهد قرى أبوقرقاص مشروعات عملاقة فى مختلف القرى منها، مشروع انشاء مركز شباب بقرية ابوالصفا وإنشاء محطة الصرف الصحى وكذلك الوحدة الصحية بالقرية، أما فى الوحدة المحلية بقرية اتليدم بالمركز يجرى انشاء مشروع الصرف الصحى لقرية اتليدم.

والصرف الصحى لقرية اتليدم ربط فرعيات المشروع بالقرية والصرف الصحى لقرية منشأة النصر والصرف الصحى لقرية نزلة مكين، كذلك الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى ومشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو والصرف الصحى لقرية نزلة السرو، بالإضافة إلى إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم وإنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز والوحدة الصحية بقرية سفاى والوحدة الصحية بقرية ساقية موسى بالاضافة إلى مشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز ومجمع الخدمات الزراعية باتليدم ومشروع إنشاء نقطة شرطة اتليدم وإنشاء مركز الأمومة والطفولة باتليدم.

أما فى مركز ملوى وتحديدا قرية المحرص التابعة للمركز يجرى أنشاء مشروع الضمان الاجتماعى ومركز شباب المحرص، والاعلان عن الانتهاء من إحلال وتجديد الوحدة البيطرية ومدرسة تعليم أساسى ومكتب البريد.

أما مركز العدوة وفى الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر، تشهد أعمال تنفيذ الوحده الصحية بقريه المسيد واحلال وتجديد مدرسه بنى وركان الاعداديه وتنفيذ قواعد المحولات الخاصة بالانارة بقرية بنى وركان، أما الوحدة المحلية صفانية تشهد أنشاء وحدة الشئون الاجتماعية بقريه صفانية.

أما الوحدة المحلية لقرية أبو قرقاص البلد يجرى بها مشروعات مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحى بقرية منشأة زعفرانه وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أبو قرقاص البلد وإنشاء مجمع المصالح والمجمع الزراعى بالجمعية الزراعية وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب.



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (1)



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (2)



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (3)



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (4)



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (5)



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (6)



الانتهاء من مدرسة ابتدائى ومكتب بريد ووحدة صحة بقرية بملوى (7)