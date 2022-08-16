حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل فى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وتقول المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجري إستمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالعضايمة على قدم وساق، وذلك لخدمة قرى إسنا، كما يجرى مواصلة العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه تتكون لوحة توزيع كهرباء المنطقة من طابقين، حيث أن الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، ويتم العمل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة شركة مدكور وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، حيث أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما تشهد قرية توماس وعافية العمل على قدم وساق فى مشروع الإنتاج الداجنى بقلب الظهير الصحراوى، ويقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.



إستمرار العمل فى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة



العمل فى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة



جانب من العمل فى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة