اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 5 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة 15 يومًا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:00 م
حبس 5 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة 15 يومًا محكمة - أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 
 
 وأسندت النيابة العامة  إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

نشر شائعات

جماعة ارهابيه

انضمام لجماعة الاخوان

نشر اخبار كاذبه

النيابة العامة

حبس



الموضوعات المتعلقة

%86 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورط فى نشر شائعات عبر مواقع التواصل

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:10 ص

"النواب" يستقبل متدربى الدفعة الـ4 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.. أمين عام المجلس: وجود شباب بمناصب قيادية يعكس صورة مصر أمام العالم.. أحمد مناع محذرا من نشر الشائعات: "مش كل حاجة تدوس لايك وشير".. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 06:30 م

المفتى لليوم السابع: بناء الوعى له دور كبير فى عملية البناء والتنمية.. العبث بالمجتمع من خلال نشر الشائعات انحراف عن الهدى النبوى.. ديننا يدعونا إلى التثبت من الأخبار.. ونشاط المتطرفين يهدف لقتل الأمل فى النفوس

الخميس، 30 يونيو 2022 07:00 ص

الجنايات تنظر تجديد حبس عدد من المتهمين بقضايا نشر الشائعات ضد الدولة اليوم

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 ص

الجنايات تنظر غدا تجديد حبس عدد من المتهمين بقضايا نشر الشائعات ضد الدولة

السبت، 05 فبراير 2022 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة