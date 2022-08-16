حبس تاجر ملابس 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل زوج شقيقته بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.



وكان شاب قد لقى حتفه خلال مشاجرة مع زوج شقيقته على خلفية خلافات عائلته بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول أحمد ح.ا، 33 عاما، تاجر مقيم بمدينة دمنهور جثة هامدة إثر إصابته بطعنات قاتلة بسلاح أبيض، وتم التحفظ على جثة المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت التحريات الأولية قيام "محمد.د" تاجر ملابس بطعن المجنى عليه زوج شقيقته، وذلك أثناء فض مشاجرة عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.