اليوم السابع
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جو بايدن أثناء توقيع قانون خفض التضخم: تشريع لتحقيق التقدم والرخاء للأسر الأمريكية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:13 م
جو بايدن أثناء توقيع قانون خفض التضخم: تشريع لتحقيق التقدم والرخاء للأسر الأمريكية بايدن
الأمير نصرى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، سأوقع على تشريع خفض التضخم وهو أهم التشريعات فى الولايات المتحدة، وأقول بان الشعب الأمريكى ربح، وأن المصالح الخاصة خسرت، ولقد شك البعض بأننا سنحقق ذلك، وكان هناك تهديد لسيادة القانون وتشاؤم لمستقبل أمريكا.
 
وأضاف الرئيس الأمريكى، لم نتردد أو نتخلى عن عزمنا وقمنا بتحقيق نتائج الشعب وقمنا بالبناء ونظرنا للأمام واليوم هو شهادة على أن روح أمريكا تزخر بالروح الحيوية وأن الوعد الأمريكى هو فى بدايته وينطلق.
 
تابع بايدن، هذا التشريع من أجل تحقيق الرخاء والتقدم للأسر الأمريكية وأن الديمقراطية ناجحة فى أمريكا وأنها من أجلنا جميعا، موضحا أنه عندما أقسمت اليمين للدفاع عن العدالة والإنصاف ولنحيا حياة رخاء وسلام وأمل، مؤكدا أنه يجب أن يحكم على الرئيس بالأفعال والوقع الذى يحققه، وهذا القانون يفى الوعد.
 
وأكد، وعدت بتوفير الرعاية الطبية وتخفيض أسعار الدواء الموصوف وأن المسنين يدفعون تكلفة أقل للدواء الموصوف وأن نضع حدا أقصاه ألفى دولار سنويا للدواء الموصوف.
 
وأوضح، نعقب على قانون الإنقاذ، حيث سيستمر توفير حوالى 800 دولار لأكثر من مليون شخص فى الرعاية الصحية وهو أشد إجراء لمواجهة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة إلينا وتوفير الآلاف من الدولارات للأسر الأمريكية ومن أجل شراء ماكينات جديدة وأجهزة تنشيف وسيارات كهربائية ولوائح كهربائية، وخلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة فى مجال الطاقة النظيفة.
 
هذا القانون خطوة كبيرة لمعالجة أزمة المناخ وسيمكننا من تحويل الأهداف للتصدى للمناخ، وإنعدام الإنصاف فى مجال المناخ، وسنخفض من العجز هذا العام فى الميزانية بموجب هذا القانون بموجب العقد القادم، مؤكدا سنخفض من التضخم بأن نجعل الشركات الكبرى والأثرياء يدفعون ما هو منصف من ضرائبهم.   

جو بايدن

قانون خفض التضخم

امريكا

المناخ

التضخم



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