جماعة تابعة لتنظيم القاعدة فى مالى تزعم قتل أربعة مرتزقة من فاجنر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

زعمت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة فى مالى، أنها قتلت 4 من مجموعة فاجنر فى كمين قرب باندياجارا وسط مالى بحسب البوابة الأفريقية.

وقالت الوحدة الإعلامية للجماعة في بيان إن مقاتليها اشتبكوا مع جنود من فاجنر في إقليم موبتي، وذلك بحسب ترجمة للبيان من مجموعة سايت التي ترصد تصريحات الجماعات المساحة، ولا يوجد لفاجنر تمثيل مُعلن ولم يتسن الوصول إليها للحصول على تعليق.

وتكافح مالي لوقف تمرد الجماعات الذى اشتد بعد انتفاضة عام 2012 وامتد منذ ذلك الحين إلى البلدان المجاورة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وبدأت فاجنر في توفير مئات المقاتلين العام الماضي لدعم الجيش المالي، ومنذ ذلك الحين اتهمتها جماعات حقوق الإنسان وسكان محليون بالمشاركة في مذابح بحق المدنيين- وهي اتهامات لم ترد عليها.

وأقرت الحكومة الروسية بوجود أفراد من شركة فاجنر في مالي، لكن حكومة مالي وصفتهم بأنهم مدربون من الجيش الروسي وليسوا متعاقدين أمنيين.

وفي يوليو، أعلنت جماعة نصرة الإسلام مسؤوليتها عن هجوم على القاعدة العسكرية الرئيسية في مالي، والذي قالت إنه كان ردا على التعاون الحكومي مع فاجنر.