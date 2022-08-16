جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنه ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥، وتعديلاته .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار صبيحة على طائرة خطوط الطيران التركية صبيحة اشتبه عادل قرنى محمد، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية، لكثرة سفره وتردده، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية ما يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمد عبدالحليم، مأمور الجمرك بتفتيش أمتعته الشخصية بحضور هانى حافظ، بالأمن الجمركى وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي وحسن فتحى فتبين وجود ٥٠ علبة أدوية بشرية، خاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .